Poliţia a arestat peste o sută de cetăţeni chinezi pentru infracţiuni informatice Seful politiei din capitala Kathmandu, Uttam Subedi, a precizat ca arestarile au avut loc luni, in urma mai multor razii efectuate dupa primirea unor informatii despre activitati suspecte. Suspectii - printre care si femei - se afla in mai multe sectii de politie; le-au fost retinute pasapoartele si laptopurile. Acelasi oficial a mentionat ca este cea mai mare operatiune de pana acum impotriva strainilor care intra in Nepal cu vize turistice, potrivit stiripesurse.ro.



Ambasada chineza de la Kathmandu nu a comentat imediat, insa potrivit unui alt politist cu grad inalt misiunea diplomatica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

