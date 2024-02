„Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău!”, concursuri importante pentru elevii din clasele XI şi XII Universitatea Politehnica Timișoara invita elevii din clasele XI – XII, impreuna cu profesorii coordonatori, sa participe la o noua ediție a manifestarii „Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tau!”, avand astfel ocazia sa cunoasca mediul universitar tehnic timișorean, oferta de studii a Politehnicii, sa-și verifice cunoștințele in domeniile de interes prin participarea la concursurile ... The post „Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tau!”, concursuri importante pentru elevii din clasele XI si XII appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

