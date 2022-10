Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 8 octombrie, sunt programate partidele celei de-a saptea etape ale Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Aflata pe locul sapte in clasament, cu noua puncte, Farul II (antrenori Sorin Radoi si Marius Axinciuc) va juca, pe terenul sintetic al Academiei Hagi de la Ovidiu, in compania celor de…

- LA SCOR… Rapid Brodoc s-a revanșat dupa infrangerea de la Botoșani (2-4) printr-o victorie categorica in fața Viitorului Darabani, scor 3-0 (2-0). Golurile echipei antrenate de Razvan Beldiman au fost reușite de Calin Ciobanu (2) și Vali Hagiu. “Alb-vișinii” aduna 6 puncte și urca pe locul 8 in clasamentul…

- Președintele Comisiei Europene a vorbit despre „instrumente” de sancționare a eventualelor atacuri la adresa democrației in eventualitatea victoriei coaliției de dreapta la alegerile legislative italiene, scrie Le Figaro. Liderul italian Matteo Salvini, a cerut „scuzele sau demisia” Ursulei von der…

- Liderul la zi al clasamentului seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava s-a deplasat in cadrul etapei a V-a la Falticeni, pentru partida cu Șomuzul din localitate. La capatul unui meci aprig disputat, cum au fost majoritatea intalnirilor dintre cele doua formații, scorul a fost egal 0-0.…

- Liderul la zi al clasamentului seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava, va juca in etapa a V-a pe terenul ”vecinei”, Șomuz Falticeni. Formația pregatita de Dorin Goian are maximum de puncte, moral și elan, șI se va intalni pentru a doua oara intr-un meci official, dupa cel din Cupa Romaniei,…

- Goluri multe pe „Stiinta”, astazi, pentru Politehnica Timisoara in varianta feminina. Alb-violetele din fruntea Ligii I le-au invins pe colegele de esalon de la Fotbal Feminin Baia Mare cu un neverosimil 14-0 (9-0). Golurile formatiei pregatite de Mirel Albon au fost marcat de muntenegreanca Nikolina…

- Astazi, de la ora 11:00, Minaurul din Baia Mare a avut o deplasare lunga, jucand cu Metaloglobus pentru un meci contand pentru etapa a 4-a a Ligii 2 de Fotbal. Dupa doar doua puncte obținute in primele 3 jocuri, echipa baimareana a reușit și victoria. O victorie italiana, cu scorul de 1-0. Goluri victoriei…

- Competitia va debuta pe 27 august, iar, astazi, la Casa Fotbalului, a fost programata tragerea la sorți a țintarului pentru sezonul competițional 2022/2023.. Programul sezonului regular pentru domnitele raului este urmatorul : Etapa 1 : AFC Universitatea Galati – ACS Fotbal Feminin Baia Mare Etapa …