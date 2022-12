Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Argentinei, Lionel Scaloni, nu considera nationala tarii sale una dintre favoritele la castigarea Cupei Mondiale de fotbal, editia 2022, unde va infrunta in optimile de finala Australia, o echipa care nu trebuie subestimata, potrivit Agerpres."Toate echipele sunt dificile si s-a demonstrat.…

- Politehnica Timisoara, in varianta feminina, merge excelent in elita. Elevele lui Mirel Albon s-au impus fara probleme in fief-ul celor de la Csikszereda, aflate la mijlocul clasamentului, scor 7-0! Scorul a fost deschis inca din minutul 4 de Florentina Ancaș. Gazdele au mai rezistat 23 de minute pana…

- Chelsea a trecut marți seara de Red Bull Salzburg, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a a fazei grupelor Ligii Campionilor, obținand o victorie cu 2-1 in Austria, victorie cu care și-a asigurat locul in fazele eliminatorii ale competiției, cu o etapa i

- In comuna Iclod, care ofera o „Arena” cu conditii mai decente decat tot ce are Timisoara, fetele de la Politehnica Timisoara au fost invinse de multipla campioana „U” Cluj, scor 0-2. Ardelencele par astfel favorite sa-si pastreze titlul si sa-si continue hegemonia pe plan intern. Eliminate din drumul…

- Campioana Romaniei la volei masculin, CS Arcada Galați, a debutat cu dreptul in Cupa CEV. Formatia de la malul Dunarii, antrenata de Sergiu Stancu, s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (25-22, 25-20, 25-20), in fața formatiei Radnicki Kragujevac (Serbia), in prima manșa a 32-imilor de finala.…

- Politehnica Timisoara a doborat scorul record inregistrat tot de ea in acest sezon al Ligii I feminine. Liderul alb-violet a castigat azi la Baza 2 cu 18-0(!) meciul cu Universitatea Galati. In urma cu doua runde banatencele reusisera un 17-0 cu echipa din Baia Mare. 18-0 e noul scor record al sezonului…

- Jucatoarea romana Gabriela Ruse a fost eliminata joi in optimile de finala ale turneului WTA de la Cluj. Ea era singura sportiva din Romania ramasa pe tabloul de simplu. Gabriela Ruse (24 de ani, nr 104 WTA) a cedat in optimile turneulu WTA Transylvania Open dupa un meci care a durat 3 ore si 26 de…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, fost numar 3 mondial, l-a invins in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/3), pe francezul Richard Gasquet, miercuri, in capul de afis al primului tur al turneului ATP de la Metz (Franta), dotat cu premii totale de 534.555 de euro, potrivit Ageprres. Fii la curent cu cele…