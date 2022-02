Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de viscol si vant puternic la munte, cu rafale de 100 km/h, in 21 de județe, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Avertizarea este valabila de vineri, 28 ianuarie, ora 10.00 pana sambata, 29 ianuarie, ora 08.00. Atenționarea anunța la munte, in special la altitudini de peste 1700…

- Pana astazi, 30 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.807.223 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.212 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.737.543 de pacienți…

- FOTO VIDEO| Natura „lovește” cu putere județul ALBA: Apusenii sub COD ROȘU de inundații. Apa matura ce prinde in cale FOTO VIDEO| Natura „lovește” cu putere județul ALBA: Apusenii sub COD ROȘU de inundații. Apa matura ce prinde in cale COD ROȘU de inundații in județul ALBA, natura matura tot ce prinde…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare Cod Galben de ninsori si intensificari ale vantului, valabila pana marti dimineata in zonele inalte din 13 judete.Potrivit meteorologilor, in intervalul 20 decembrie, ora 10:00 – 21 decembrie, ora 10:00, la altitudini de peste…

- In ultimul meci al anului, CS Hunedoara – CS Ocna Mureș | Deplasare infernala in fieful liderului In ultima etapa a acestui sezon, sambata, 4 decembrie, la ora 13.00, pe Stadionul “Michael Klein”, se disputa partida dintre CS Hunedoara și CS Ocna Mureș. Gruparea de langa furnale este lider al Seriei…

- Atenționare METEO: Cod PORTOCALIU de ninsori abundente si viscol. Zonele vizate Atenționare METEO: Cod PORTOCALIU de ninsori abundente si viscol. Zonele vizate Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol in zonele montane din…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita, valabila pana luni dimineata in zonele de munte din 10 judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul 28 noiembrie, ora 20:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, in Carpatii Meridionali,…

- Pana astazi, 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.752.103 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.869 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.606.820 de pacienți au…