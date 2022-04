Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de care se temea antrenorul Nicolae Croitoru a fost unul lejer pentru baieții sai. Astfel, Politehnica a obținut un succes ușor impotriva unei echipe ce la finalul sezonului va lua cu siguranța drumul ligii a III-a. Un 3-0 categoric pentru Poli, echipa ce a aratat un tonus bun și o pofta de joc,…

- Politehnica Timisoara nu a avut de ales si a trebuit sa revina pe arena din centru, una „sub standard” pentru nivelul actual al Ligii 2. Antrenorul Nicolae Croitoru a admis dificultatile suplimentare aduse de inchiderea „Marelui oval”. Maine, alb-violetii primesc replica celor de la FC Hermannstadt,…

- Petrolul a avut parte de un ”scenariu” greu de anticipat, care a dus la cea mai… ușoara victorie din acest sezon, pana acum, galben-albaștrii indeplinindu-și obiectivul de a caștiga cele trei puncte dupa doar 37 de minute de joc efectiv. Elevii lui Nae Constantin caștiga la „masa verde” meciul de la…

- Gata! Campionatul Ligii a II-a revine. Sambata, 26 februarie 2022, Unirea Slobozia se deplaseaza la Braila pentru meciul din etapa a 17-a cu Dacia Unirea. Teoretic, elevii lui Adrian Mihalcea n-ar trebui sa aiba emoții, Braila fiind o echipa alcatuita, in cea mai mare parte, din juniori. Practic, va…

- Politehnica Timisoara nu a avut parte de prestatia dorita in ultima verificare inainte de sosirea Petrolului. Alb-violetii au cedat, scor 0-1, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, liderul C8, inregistrand totodata unicul esec din teste. Singurul gol al partidei a fost marcat de ex-ripensistul Mihai Hecsko.…

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…

- Politehnica Timisoara ramane neinvinsa in testele din 2022. Alb-violetii au incasat azi primele goluri in amicale de la Metalurgistul Cugir, formatie clasata pe 2 in C9 si pe care a depasit-o in lupta pentru promovare in „B” din urma cu sase sezoane. Astazi tot alb-violetii au avut castig de cauza,…

- Politehnica are trei jocuri de pregatire, toate fara gol incasat, dar totodata a inregistrat si al doilea joc la rand fara a marca in teste, dupa remiza alba de astazi de la Hunedoara. A fost insa un 0-0 mult mai antrenant cu Corvinul decat jocul cu putine ocazii din urma cu patru zile, de la Resita,…