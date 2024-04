Stiri pe aceeasi tema

- ​FCSB și Rapid au remizat in cel mai important meci al etapei cu numarul 5 din play-off-ul SuperLigii Romaniei, scor 2-2, intr-o atmosfera de senzație creata de cei peste 45.000 de spectatori prezenți pe Arena Naționala din București.

- Laszlo Dioszegi, patronul de la Sepsi, vrea ca echipa lui sa o incurce pe FCSB miercuri, cand echipa lui Gigi Becali se va deplasa pe terenul covasnenilor. Sepsi - FCSB se joaca miercuri, 24 aprilie, de la 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport…

- Marcel Birsan (42 de ani) va conduce la centru duelul dintre Farul și FCSB, in etapa 2 a play-off-ului Superligii. „Centralul” a avut o prestație solida la ultimul meci in care i-a arbitrat pe roș-albaștri. Farul - FCSB este programat duminica, 31 martie, de la 21:00. Meciul va putea fi urmarit in format…

- Cei de la The Sun nu au fost impresionați de Radu Dragușin (22 de ani), aflat la primul meci ca titular in tricoul lui Tottenham. Radu Dragușin a fost integralist in duelul cu Fulham, pierdut de Tottenham cu scorul de 0-3, in runda 29 din Premier League. Publigația britanica scrie ca romanul nu a reușit…

- Helmut Duckadam este convins ca Vlad Chiriches nu mai are ce cauta in primul 11 la FCSB. Fundasul central in varsta de 34 de ani s-a refacut dupa accidentarea suferita in luna august si poate fi in lotul ros-albastrilor in disputa cu Petrolul. Meciul din etapa a 29-a a Ligii 1 va fi de la […] The post…

- CSM Constanța primește vizita germanilor de la Fuchse Berlin in etapa de debut din grupele principale ale European League. Meciul va incepe la ora 19:45 și va fi transmis de Digi Sport, Oranage Sport și Prima Sport și in format liveTEXT pe gsp.ro. Mirosul de primavara europeana vine la Constanța cu…

- Arbitrul Radu Petrescu a fost delegat la partida Feyenoord - AS Roma, din play-off-ul eliminatoriu al Ligii Europa, informeaza frf.ro, potrivit news.roIn aceasta runda evolueaza cele 8 echipe clasate pe locurile 2 in grupele Ligii Europa impotriva celor 8 echipe clasate pe locurile 3 in grupele Ligii…

- Florinel Coman (25 de ani), extrema de la FCSB, nu s-a antrenat cu o zi inainte de meciul cu Farul, dupa cum a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. FCSB - Farul are loc luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1…