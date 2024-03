Stiri pe aceeasi tema

- Echipa germana Bayern Munchen a fost invinsa sambata seara, pe teren propriu, scor 2-0, de catre formatia Borussia Dortmund, in etapa a 27-a din Bundesliga, potrivit news.ro Leroy Sane si Harry Kane au ratat pentru Bayern in startul meciului, dar scorul a fost deschis de oaspeti, prin Karim Adeyemi,…

- Echipa germana RB Leipzig a dispus vineri seara, in deplasare, scor 5-1, de echipa FC Koln, in etapa a 26-a din Bundesliga, potrivit news.ro. Prima repriza a fost incheiata la egalitate, scor 1-1, dupa ce oaspetii au deschis scorul in minutul 15, prin Xavi Simons, iar Sargis Adamyan a egalat trei…

- Fanii echipei Bayern Munchen au primit interdictie de a asista la meciul din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au aruncat artificii pe teren in timpul victoriei cu 3-1 in fata formatiei Lazio, la inceputul acestei luni, a anuntat clubul bavarez, potrivit news.ro UEFA…

- Bayern Munchen a facut o demonstratie de forta in vederea sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, impunandu-se cu categoricul scor de 8-1 in fata lui FSV Mainz, sambata pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 25-a a campionatului Germaniei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Cu…

- Bayer Leverkusen primește vizita lui Bayern Munchen in etapa # 21 din Bundesliga astazi, de la ora 19:30. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 3, Digi Sport 3 Bayer Leverkusen este singura echipa din Europa neinvinsa in acest sezon și este lider in Bundesliga,…

- Ocupantele primelor doua locuri din Bundesliga, Bayern și Leverkusen, se intalnesc sambata, 10 februarie intr-un meci care conteaza pentru etapa a 21-a. Diferența dintre cele doua echipe este de doar doua puncte, Leverkusen ocupa locul 1 cu 52 puncte, urmata de Bayern cu 50. Actualul lider spera sa…

- Bayern Munchen a invins-o pe Borussia Monchengladbach, scor 3-1, in etapa 20 din Bundesliga și se menține pe locul 2. Oaspeții au condus cu 1-0, insa nu au reușit sa plece cu punct de pe Allianz Arena și continua forma slaba din acest sezon. Bayern a fost condusa de Monchengladbach, dar a egalat inainte…

- Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a invins sambata cu 3-2, in deplasare, pe Augsburg, in etapa a 19-a din Bundesliga.Aleksandar Pavlovic (23), Alphonso Davies (45+5) si Harry Kane (58) au marcat golurile bavarezilor, pentru gazde punctand Ermedin Demirovic (52, 90+4 penalty), potrivit…