Poliţa RCA se schimbă radical, din aprilie 2024. Cum va arăta noul bonus-malus şi ce înseamnă achiziţia asigurării în rate ASF va modifica radical polita RCA in 2024. Se va largi aria de aplicare a sistemului bonus malus, va aparea posibilitatea de a plati RCA in rate lunare sau semestriale și va aparea un nou sistem numit ”franșiza”. Se pare ca noua asigurare RCA va fi destul de aproapiat de CASCO, in sensul ca firma […] The post Polita RCA se schimba radical, din aprilie 2024. Cum va arata noul bonus-malus si ce inseamna achizitia asigurarii in rate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a inițiat un amplu proiect care va modifica substanțial polițele RCA. Se va largi aria de aplicare a sistemului bonus malus, va aparea posibilitatea de a plati RCA in rate lunare sau semestriale și va aparea un nou sistem numit ”franșiza”, care va fi destul de…

- Weeekendul 10-11 februarie a adus temperaturi foarte ridicate in Romania, cu mult peste cele normale in aceasta perioada. Temperaturile de pana la 23 de grade Celsius se datoreaza aerului cald ce vine dinspre nordul Africii, insa acest lucru se va schimba de luni, 12 februarie. Ciclonul prezent in bazinul…

- Intrarile in Capitala sunt, in prezent, un mare coșmar pentru toți șoferii din cauza faptului ca sunt extrem de aglomerate. La nivelul Guvernului s-a demarat un amplu proiect pentru largirea drumurilor naționale care intra in București.Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel…

- Vreme neobișnuita ne așteapta dupa episodul de viscol și ger. Meteorologii anunța temperaturi anormale pentru data din calendar. Astfel, la sfarșitul saptamanii viitoare se vor inregistra valori de primavara in sudul Romaniei.

- Vremea se schimba radical: Valul de ger se va tempera Vremea se schimba radical, dupa gerul care a lovit Romania. In urmatoarea saptamana, valul de ger se va tempera, iar temperaturile vor fi in creștere in toata țara, transmite Alina Șerban, meteorolog ANM. In saptamana 15-21 ianuarie vom avea valori…

- Recentele atacuri masive ale Rusiei impotriva marilor orase ucrainene au ca scop, potrivit expertilor, epuizarea populatiei si a apararii antiaeriene a Ucrainei, care a cerut din nou mai multe arme de la aliatii sai occidentali, scrie AFP, informeaza News.ro.Potrivit presedintelui ucrainean Volodimir…

- Indecise sau predictibile, secrete sau controlate de putere: 2024 va fi un an super-electoral. Potrivit unui calcul facut de Liberation, aproape trei miliarde de cetațeni din 77 de țari vor fi chemați la vot in 2024 in cadrul alegerilor naționale. In aproximativ treizeci dintre scrutinuri, cetațenii…

- Meteorologul ANM, Gabriela Bancila, arata faptul ca in Romania va patrunde un val de aer siberian, care va duce la o scadere brusca a temperaturilor și va genera ninsori in mare parte a țarii, inclusiv in București.De miercuri, de la ora 18.00, pana vineri, la ora 8.00, vor fi precipitații in cea…