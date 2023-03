Stiri pe aceeasi tema

- Dupa finalul sezonului regulat, cele trei echipe ce reprezinta Timisul in liga secunda vor continua in play-out. Dumbravita sta bine in clasament si are sanse mari de a evita retrogradarea. Nu acelasi lucru se poate spune de Politehnica sau Ripensia, care au misiuni foarte dificile. Pentru alb-violeti…

- Dinamo s-a calificat in play-off-ul Ligii 2. Jucatorii antrenați de Ovidiu Burca au remizat cu Poli Timișoara, dar au beneficiat de faptul ca rivalele directe nu au obținut victorii. Gloria Buzau si Unirea Dej s-au calificat la randul lor, duminica, in faza play-off a Ligii a II-a, dupa partidele din…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, despre programul Casa Verde, ca a asumat ca la nivelul Guvernului practic sa se dubleze fondurile alocate pentru aceste programe, iar aproximativ 2 miliarde de euro vor fi alocate pentru instalarea de panouri fotovoltaice, numarul de beneficiari urcand pana…

- Politehnica Timișoara se indreapta tot mai clar spre ”C” dupa un nou eșec in Liga 2. De aceasta data infrangerea nu e așa o mare surpriza prin prisma adversarului – Politehnica Iași fiind lider dupa succesul de pe ”Știința”, scor 3-1 (2-0). A fost un start lansat, de noi greșeli ale alb-violeților,…

- Joi, 23 februarie: Gloria Buzau – FC Brasov 1-1.Vineri, 24 februarie: Unirea Slobozia – CSA Steaua 2-2.Sambata, 25 februarie: Ripensia Timișoara – Unirea Dej 1-2, Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii Targu Jiu 0-0, Csikszereda Miercurea Ciuc – Progresul Spartac 2-2, CSC Dumbravita – Politehnica…

- Politehnica Timisoara a ajuns oficial la noua achizitii in iarna. Ultimul nume care a semnat cu alb-violetii e un jucator care se pregatea deja de ceva vreme cu echipa, fundasul central Bogdan Porumb, sosit de la divizionara „C” Viitorul Cluj. Porumb (23 ani) a fost anuntat de timisoreni chiar in ultima…

- ANINA – Reabilitarea strazilor prin „Anghel Saligny” este periclitata de lucrarile la apa și canal. Orașul se confrunta cu binecunoscuta problema a lucrarilor demarate acum zece ani și nefinalizate nici pana in prezent! Din declarația consilierului viceprimarului, fostul edil Gheorghe Romanu, am reținut…

- Juniorii III de la Potaissa Turda vor participa la „Baia Mare Winter Cup”, competiție amicala ce se va desfașura in perioada 14-15 ianuarie in sala „Lascar Pana” din Baia Mare. Pe langa Potaissa și Minaur Baia Mare, la turneu vor mai participa și doua echipe din Ungaria: Ferencvarosi TC și Fehergyarmat…