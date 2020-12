Stiri pe aceeasi tema

- „Primul bar liber de COVID” din Irlanda, situat in vestul acestei tari, se va redeschide joi seara, odata cu testarea clientilor pentru noul coronavirus in fata intrarii sale, informeaza DPA. Umilința totala pentru Ciolacu! E disperat și vrea doar ”sa fie bagat in seama” Potrivit proprietarilor…

- Radu Hossu, consultantul de campanie al actualului primar al municipiului Brasov, Allen Coliban, face public un fragment dintr-o discutie dintre presedintele USR, Dan Barna si europarlamentarul acestei formatiuni, Cristian Ghinea, discutie in care Barna catalogheaza drept „o idee buna” eventuala inchidere…

- „Sa inchizi acest grup inseamna sa calci metaforic pe cap mii de membri. Inseamna sa simti totusi ca iti scapa din maini fraiele si ca nu poti sa-i prostesti pe toti, tot timpul", comenteaza Hossu discutia celor doi politiceni. In clipul postat vineri pe pagina de Facebook a lui Radu Hossu, Cristian…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat vineri ca o decizie de carantinare se ia in functie de mai multi indicatori, iar, in prezent, autoritatile din Bucuresti nu sunt in situatia sa discute despre aceasta masura. Prefectul a mai spus ca mall-urile și supermarketurile din București vor limita…

- Radu Hossu, consultantul de campanie al actualului primar al municipiului Brasov, Allen Coliban, face public un fragment dintr-o discutie dintre presedintele USR, Dan Barna, si europarlamentarul acestei formatiuni, Cristian Ghinea, discutie in care Barna catalogheaza drept „o idee buna” eventuala…

- Deputatul PNL Pavel Popescu anunța ca a fost testat pozitiv pentru infecția cu COVID-19. Miercuri, la ședința in care liberalii au desemnat propunerea de premier cu care vor merge la Cotroceni, acesta a stat langa Florin Cițu. Umilința totala pentru Ciolacu! E disperat și vrea doar ”sa fie bagat in…

- Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dincu, a declarat vineri ca social-democrații nu au niciun fel de discuții cu AUR. El a spus ca unul din cinci alegatori AUR la parlamentare a votat la locale cu PSD. Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat,…

- TVR ii inalța adevarate ode lui Adrian Nastase, unul dintre invitații emisiunii „Drag de Romania mea!” din acest week-end. Nastase, fost premier condamnat la inchisoare in doua dosare penale, va primi și un premiu din partea lui Fuego, realizatorul emisiunii de pe TVR. Umilința totala pentru Ciolacu!…