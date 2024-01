Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și ii aduce lui Nea Marin și echipei sale noi provocari in Delta Dunarii. Peripețiile din Jurilovca se țin in lanț pe parcursul intregului nou sezon.

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și ii aduce lui Nea Marin și echipei sale noi provocari in Delta Dunarii. Peripețiile din Jurilovca se țin in lanț pe parcursul intregului nou sezon.

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…

- Noul sezon Poftiți pe la noi! Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…

- Noul sezon Poftiți pe la noi! Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…

- Noul sezon Poftiți pe la noi! Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…