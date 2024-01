Stiri pe aceeasi tema

- Nea Marin s-a suparat foc pe invitați, mai exact pe Sonny, Rikito și Catalin Cazacu și a decis sa pastreze tacerea toata ziua. Mai mult decat atat, le-a aranjat masa și nu s-a aratat deloc la momentul servirii preparatelor, lucru care i-a ingrijorat pe toți: „Gluma a fost gluma, dar nu mai avem timp…

- Seara s-a lasat și invitații de la „Poftiți pe la noi: Poftiți prin Dobrogea” sunt prinși in mrejele dansului popular, insa oboseala de peste zi se resimte, motiv pentru care concentrarea scade cu fiecare minut. Un moment tensionat și-a facut loc la lasarea nopții și nea Marin a decis sa plece!

- Pasiunea e nelipsita din „ograda” lui nea Marin! Vedetele pun pasiune in orice fac, dar aduc și pasiune in relație, așa cum demonstreaza Madalina Badea și Dan Badea, cei doi soți care au venit sa dea o mana de ajutor celei mai iubite gazde și oamenilor locului.

- Vedetele din aceasta saptamana de la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea au avut parte de o trezire marca Nea Marin, in ediția din 15 ianuarie 2024. Invitații acestei ediții sunt vedete cunoscute din Romania.

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea a debutat la Antena 1 pe 8 ianuarie 2024 și ii aduce lui Nea Marin și echipei sale noi provocari in Delta Dunarii. Peripețiile din Jurilovca se țin in lanț pe parcursul intregului nou sezon.

- Noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seara, ii aduce lui Nea Marin o noua misiune pe taramurile pe care le-a mai explorat de-a lungul timpului, dar pe care le-a pastrat in inima cu drag. Peripețiile din Delta Dunarii se țin in lanț pentru coregraf…

- Incepand cu 8 ianuarie, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treaba, iar alaturi de Nea Marin vor fi, și de aceasta data, Liviu Varciu și…