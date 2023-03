Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Accident in Valea Cireșului/ Doi tineri, cu traumatisme la picioare, au ajuns la spital ianuarie 29, 2023 17:21 Doi tineri, cu varste de aproximativ 16 ani, au ajuns la spital in urma unui eveniment rutier produs pe raza localitații Valea Cireșului. In urma coliziunii intre un autoturism…

- Agenția Naționala pentru Meteorologie (ANM) au emis, miercuri, avertizari cod galben de burnita si polei pentru judetele Arges, Gorj, Dambovita si Teleorman. Centrul Infotrafic anunta, miercuri dimineata, ca, pe DN 67C Novaci-Ranca, judetul Gorj, sunt semnalate depuneri de polei, fara a fi produse evenimente…

- Daca Liviu Dragnea inca iși cauta drumul pentru a reveni in prim-planul vieții politice, fiul acestuia pare sa fi gustat succesul in lumea afacerilor. Dupa ce a facut performanța in domeniul agricol, in Teleorman, Ștefan Valantin Dragnea s-a mutat ceva mai la nord, in Corbeanca, județul Ilfov. Mai nou,…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh și fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Teleorman, Adrian Ionuț Gadea, afla astazi, 17 ianuarie 2023, decizia definitiva in Dosarul Belina. Achitarea lui Sevil Shhaideh – fost vicepremier al Romaniei pe vremea cand PSD era condus de Liviu Dragnea – va fi analizata,…

- Eveniment Medicul pediatru Olga Arghiropol a fost destituita din funcția de șef de secție ianuarie 16, 2023 13:34 Amploarea subiectului legat de comportamentul total neadecvat al medicului Olga Arghiropol – șef de secție Pediatrie, din cadrul Spitalului Județean Alexandria, a determinat, pana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Este semnalata ceata, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri…

- Un șofer de TIR a murit joi dupa-amiaza, pe autostrada A1, in apropiere de ieșirea din Sibiu spre Aeroport. Camionul lui s-a rasturnat dupa ce i-a explodat o roata, camerele de supraveghere au surprins momentul accidentului, relateaza Ora de Sibiu . „ISU Sibiu a intervenit cu o autospeciala de stingere,…