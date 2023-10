Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de frontiera anunța ca, in perioada 3-5 octombrie, vor fi facute lucrari de reparații pe podul dintre Ruse și Giurgiu, iar traficul va fi restricționat.Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu ca in perioada 3-5 octombrie vor…

- Pentru prima data in ultimele decenii, Bulgaria și Romania au inceput acțiuni concrete de imbunatațire a conectivitații peste fluviul Dunarea, a anunțat Ministerul Transporturilor de la Sofia, la sfarșitul saptamanii trecute. Cele doua țari au inaintat Comisiei Europene un proiect comun pentru studiul…

- Ucraina a anunțat joi ca a doborat 17 din cele 22 de drone rusești care i-au atacat teritoriul in timpul nopții in sudul, centrul și nordul țarii. „In noaptea de 14 septembrie 2023, de la ora 21.00 la 2.30, invadatorii ruși au atacat Ucraina cu mai multe grupuri de drone de tip Shahed-136/131 din trei…

- Rusia afirma ca a distrus in cursul noptii de sambata spre duminica pe Marea Neagra trei vedete militare rapide avand la bord soldati ucraineni care se deplasau catre Crimeea, relateaza AFP. La randul sau, armata ucraineana a anuntat ca fortele ruse au atacat regiunea Kiev cu drone explozive.In cursul…

- Autoritațile vor impune restricții de circulație pe podul Giurgiu – Ruse. Pe parcursul nopții, timp de patru zile, mașinile nu vor putea traversa podul care leaga Bulgaria și Romania. Citește și: Inceput de weekend „curat” – sute de testari cu aparatele Drugtest Autoritațile au anunțat ca, in perioada…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 01:00, pompierii militari constanteni au fost solicitati sa intervina la un incendiu ce a izbucnit intr o locuinta, in Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu, in spatele fostului obor.Au fost alocate 4 autospeciale de stingere cu apa si spuma, autoscara si o descarcerare.…

- Rusia a efectuat un atac impotriva orasului-port Odesa in cursul noptii de sambata spre duminica, a anuntat guvernatorul regiunii, raportand moartea unui civil si peste 15 raniti, printre care copii, noteaza AFP, citat de Agerpres."Din pacate, avem un civil ucis in urma atacului nocturn terorist…