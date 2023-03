Stiri pe aceeasi tema

- Podul de la Jitia, pe Drumul Național 2N din județul Vrancea, este intr-o stare avansata de degradare și este in pericol de prabușire, structura podului fiind șubrezita, existand chiar riscul de rupere, scrie ziarul local Vrancea24 care a publicat și mai multe imagini in acest sens. DN2N este un drum…

- Patru cutremure au avut loc luni dimineata in mai putin de doua ore in zona seismica Vrancea. Cel mai puternic a avut 4,5 grade pe scara Richter. Seismul de 4,5 s-a inregistrat la o adancime de 20 km, in apropierea urmatoarelor orase: 74 km nord-est de Ploiesti, 94 km vest de Braila, 98 km est de Brasov,…

- Doua drumuri naționale din județele Buzau și Vrancea sunt in continuare inchise din cauza zapezii. De asemenea, luni dimineața, traficul este restricționat pentru mașinile grele pe alte doua șosele din Buzau și Braila.

- Sectorul drumului national DN23 B dintre Maicanesti si Ciorasti a fost inchis duminica dupa-amiaza pentru circulatia rutiera din cauza viscolului, aceeasi masura fiind dispusa si pentru drumul judetean DJ202F Mihalceni – Balesti, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

- Gerul pune stapanire pe Romania. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunța ca vor fi temperaturi de pana la -20 de grade. Incepand de duminica și pe tot parcursul saptamanii viitoare, temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre -8 si 2 grade, cu cele mai scazute valori in depresiuni…

- Ciclonul polar a facut prapad in mai multe judete din tara. Ninsorile abundente, troienele care au depasit si jumatate de metru in unele zone, dar si viscolul puternic si poleiul au dat peste cap traficul atat pe sosele, cat si in aer. Drumuri pe care soferii le parcurgeau in mod normal in cateva minute…

- Romania a fost lovita de un ciclon de aer foarte rece, toata țara fiind afectata de vremea rea. Meteorologii au prelungit pana duminica avertizarea cod galben de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale navantului. Mai multe județe din Romania au fost ingropate in zapada. Trei persoane au fost…