- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut luni, 3 octombrie, o inspecție pe șantierul podului peste Dunare. Constructorul i-a prezentat graficul lucrarilor și s-a angajat ca obiectivul va fi gata in decembrie 2022.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, ieri, ca s-a redeschis traficul rutier pe podul peste raul Prahova de pe DN1 pe ambele sensuri de circulație. ”Astazi (n.n. – ieri), 02.10.2022, in jurul orei 12:00, se redeschide traficul rutier pe ambele sensuri de circulație…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila ar fi trebuit sa fie dat in circulație la finalul acestui an. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a fost in vizita la acest pod și a primit vești proaste din partea construtorilor, asta pentru ca podul nu va fi gata in acest…

- Podul de la Braila nu mai poate fi gata pana la sfarșitul acestui an. Firma care executa lucrarile a cerut Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa aprobe prelungierea termenului de finalizare pentru anul 2025.

- Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a trimis specialistii la Podul de la Braila pentru a evalua daca exista posibilitatea ca acesta sa fie deschis circulatiei in acest an, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunta, vineri, ca evolutia este slaba pe lotul 3 al A0 Sud, unde constructorul a ajuns doar la 18% progres fizic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cu lungime totala de 1.974,30 metri și o deschidere centrala de 1.120 de metri, podul suspendat de la Braila, peste Dunare, va fi al treilea pod din Europa din punct de vedere al deschiderii și al lungimii. In prezent, segmentele de tablier sunt aproape complet sudate intre ele. Mai mult, cablurile…

- Podul peste Dunare, care va face legatura intre zona Galați – Braila cu Tulcea, este cea mai complexa lucrare de infrastructura realizata in țara in ultimii 30 de ani. Conform specialiștilor, la finalizarea lucrarilor, podul va fi al treilea din Europa ca dimensiune. Podul suspendat va avea o lungime…