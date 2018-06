Podiumul a luat foc in timpul prezentarii Gucci

Stiri pe aceeasi tema

- Antoine Aurifeuille, viconte Alfred de Caston 1821 1882 , s a nascut in America, probabil in Guyana franceza, si a studiat la Scoala Politehnica din Paris. In timpul Revolutiei de la 1848 era capitan si apoi a devenit ziarist. S a remarcat insa ca prestidigitator, obtinand astfel venituri importante…

- Tragedie pentru o familie din Bistrița. Un barbat de 50 de ani, șofer roman de TIR plecat in strainatate pentru un trai mai bun, a fost gasit mort intr-o benzinarie din Franța. Plecat in cursa din Spania spre Germania, Florin Ciunterei nu a mai luat legatura cu familia de cateva zile.Temerile ca ceva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta in valoare de 50 milioane…

- Sase persoane, printre care o politista si fiica sa radicalizata, au fost retinute luni in cadrul anchetei privind asasinarea unui politist si a partenerei acestuia de viata de catre un jihadist in iunie 2016, la Magnanville, la circa 60 de km vest de Paris, transmit AFP si dpa, citand surse concordante.…

- Paris, 4 apr /Agerpres/ - Franta a comunicat Comisiei Europene ca va prelungi controalele la frontierele sale pana la sfarsitul lunii octombrie, din cauza persistentei amenintarii teroriste, informeaza miercuri AFP, citand surse de pe langa executivul european. 'Am primit notificarea Frantei in…

- Liderul de la Paris a declarat ca planul "ambitios, clar" se va axa pe Zona euro, insa va acoperi si alte chestiuni cheie, precum migratia si securitatea. Mai rezervata, Merkel, aflata in prima sa vizita la Paris dupa realegerea in functia de cancelar, a subliniat ca Franta si Germania "nu au mereu…

- „Le Printemps des Poetes“ este o asociatie culturala cu sediul la Paris care coordoneaza – pe plan national si international – desfasurarea saptamanii poeziei, festivalul „Le Printemps des Poetes ”, festival ce are loc in fiecare an in luna martie, atat in Franta, cat si in alte 65 de tari. In Romania,…