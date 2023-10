Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au surprins in fapt inca o vedeta. Fiul patronului de la FC Universitatea Craiova a incalcat regulile de circulație pentru a merge la un magazin de ceasuri, unde a zabovit cateva minute. In ce situație stanjenitoare s-a aflat Adrian Mititelu…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt cu ochii pe vedetele din Romania, iar acum Joshua Castellano a fost in vizorul lor. Italianul știe cum sa fie atent cu femeile din viața sa, iar ipostazele surprinse de paparazzi confirma acest lucru.

- Gabriel Oprea Jr., pus in dificultate. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe baiatul de bani gata in timp ce a ieșit la cumparaturi, intr-un magazin care se ocupa cu vanzarea de materiale de construcții și produse de amenajare pentru casa și gradina.…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro nu scapa nicio vedeta de sub lupa. Aceștia l-au surprins pe Bogdan Ionescu dupa ce s-ar fi desparțit de soție, chiar in București. Iata unde a mers fostul soț al Sheilei.

- Combinatii pe oras! Selly se pregateste de o tranzactie importanta? In plina zi, pe strazile din București, paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in plina acțiune. Iata cum a fost filmat celebrul vlogger, dar și ce imagini de…

- Cum se racorește Oana Lis in zilele caniculare! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția lui Viorel Lis in timp ce a ieșit in oraș, singura, pentru a se relaxa și pentru a savura o inghețata.

- Florin Salam a fost vazut in timp ce facea cateva gesturi induioșatoare, in public. Pe strazile din București, parazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” celebrului cantareț de manele și l-au surprins pe acesta in ipostaze cu adevarat rare și senzaționale.…

- Cornel Ilie știe sa se bucure de vremea de afara și nu doar noi spunem asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Noi avem imagini de senzație cu locul in care s-a dus celebrul artist, dar și ce a facut acolo mai exact. Iata cum a fost surprins…