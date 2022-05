Stiri pe aceeasi tema

- Corina Martin a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, romanii nu sunt atat de interesati de pretul vacantei, ci au dorinta de a pleca intr-o vacanta. “Stim ca ne-ati intrebat in aceste zile daca vor creste, cu cat vor creste vacantele. In toata lumea au crescut vacantele, in toate destinatiile…

- „Vom continua sa ajutam Ucraina (...) cu arme, financiar si umanitar, pana ne vom atinge obiectivul pe termen lung care trebuie sa fie intarirea Ucrainei astfel ca nimeni sa nu mai indrazneasca sa va atace”, a spus premierul britanic, informeaza Reuters .Londra a trimis deja pana acum ajutoare militare…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a conditionat neutralitatea ceruta tarii sale de catre Rusia de eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei, inclusiv a regiunii Donbas (est) si a peninsulei Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza EFE, scrie agerpres.ro.Intr-un interviu difuzat de…

- Miercuri, Parlamentul Japoniei a aprobat revocarea clauzei „natiunii celei mai favorizate” acordate Rusiei, o masura luata in consonanta cu alte tari pentru a sanctiona Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite agentia Kyodo. In urma acestei decizii, Rusia va pierde beneficiile in materie de tarife…

- Recrutii rusi care au fost capturati de fortele ucrainene spun ca au fost inselati sa creada ca vor face un exercitiu de antrenament militar si si-au cerut scuze pentru ca au atacat Ucraina „ca niste fascisti". Cinci captivi rusi, chemati pentru serviciul militar in iunie 2021, au vorbit la o conferinta…

- Ofensiva armata a Rusiei in Ucraina arela baza și interese economice. Ucraina are rezerve uriașe de gaz care nu au fost explotate. In afara Rusiei, Ucraina deține astazi a doua cea mai mare rezerve de gaz cunoscute din Europa. La sfarșitul anului 2019, rezervele cunoscute ucrainene se ridicau la…

- Guvernul britanic a respins miercuri cererea Rusiei ca Londra sa se retraga din proiectul OneWeb, Moscova solicitand si garantii privind utilizarea non-militara a acestuia, informeaza AFP.''Nu exista vreo negociere privind OneWeb: guvernul britanic nu isi vinde partea.

- Aceasta excludere din SWIFT – menita sa desparta partial economia rusa de sistemul financiar mondial, ca represalii fataa de invazia Ucraineide catre Rusia – vizeaza a doua cea mai mare banca rusa, VTB, dar si Bank Otkritie, Novikombank – care finanteaza industria, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank…