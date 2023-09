”Poartă-ți ia cu mândrie” Veșnicia s-a nascut la sat, iar sufletul romanului tanjește dupa veșnicie. Dovada ne sta activitatea cultural – artistica a Asociației Culturale Datina – Cristești, care, in parteneriat cu Parohia Ortodoxa romana "Sf. Arhidiacon Ștefan" și cu sprijinul Primariei și Consiliului Local Cristești, a organizat la data de 9 septembrie 2023, primul eveniment intitulat "Poarta-ți ia … Post-ul "Poarta-ți... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

