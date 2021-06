Comisia Europeana a trimis inapoi Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe care Romania l-a depus zilele trecute. Cuprinde multe sume nejustificate, unele sunt supraestimate, lipsesc metodologiile de calcul și au fost furnizate informații neclare legate de proiecte. Acestea sunt cateva dintre observațiile pe care oficialii de la Bruxelles le-au facut pe marginea documentului. […] The post PNRR-ul lui Cițu și Ghinea, respins la Bruxelles. Documentul trimis de guvern, plin de greșeli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .