Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a contractat, la inceputul lunii octombrie 2022, doua noi proiecte finanțate din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, care vor fi implementate pana in luna decembrie 2023.

Banca Comerciala Romana (BCR) lanseaza o noua emisiune de obligatiuni senior nepreferentiale, in valoare de 334 milioane de lei.

Proiectele fotovoltaice avizate doar anul acesta se ridica la o valoare de piata de peste 2 miliarde de euro, energia solara fiind cu siguranta senzatia sectorului energetic in 2022, informeaza Ziarul financiar.

Curtea Constituționala (CCM) a declarat inadmisibila sesizarea avocaților fostului democrat, Vlad Plahotniuc, cu privire la neconstituționalitatea unor prevederi din Codul de procedura penala, care se refera condamnarea acestuia in lipsa sa de catre autoritațile de drept din Republica Moldova.

Oficiali din Shanghai au anuntat opt proiecte majore de infrastructura, in valoare de 257 de miliarde de dolari, in cadrul eforturilor de impulsionare a economiei, in cel mai mare oras din China.

Economia digitala a Romaniei ar putea creste de 3,5 ori, la aproximativ 52 de miliarde de euro in 2030, comparativ cu 14,8 miliarde de euro cat valora anul trecut, releva raportul "Digital Challengers on the Next Frontier", realizat de McKinsey & Company, potrivit Agerpres.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca va propune, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti de miercuri, alocarea sumei de un milion de lei pentru festivalul national de teatru din Romania-FNT 2022, care se va desfasura in perioada 5-13 noiembrie, conform news.ro.

Un numar de 116 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 49.550 de lei, au fost aplicate de politistii giurgiuveni, in ultimele 24 de ore, in cadrul unei actiuni preventiv- reactive pentru prevenirea si combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere pe principalele artere din judet.