Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de sprijin introduse in Planul National de Redresare si Rezilienta pentru intreprinderile mici si mijlocii acopera 0,04% din totalul IMM-urilor din Romania, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta prevede masuri de sprijin pentru 0,04% din IMM-urile romanești, spune presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii...

- Masurile de sprijin introduse in Planul National de Redresare si Rezilienta pentru intreprinderile mici si mijlocii acopera 0,04% din totalul IMM-urilor din Romania, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu,…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) organizeaza marti o conferinta de presa in cadrul careia presedintele organizatiei, Florin Jianu, urmeaza sa analizeze modul in care Planul National de Redresare si Rezilienta sprijina intreprinderile mici si mijlocii.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a venit la Guvern alaturi de prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu, Dumitru Costin, liderul BNS, si Florin Jianu, presedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Potrivit unor surse politice, in cadrul discutiilor…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) organizeaza vineri o conferinta de presa sustinuta de catre Dumitru Luca - presedinte ANAT, Alin Burcea - vicepresedinte ANAT si Florin Jianu - presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).…

- Acest faimos Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a dus niciun progres, dimpotriva, a adus o scadere a alocarilor pentru mediul de afaceri, de la 3,8 miliarde de euro, in prima versiune, la 2,28 de miliarde de euro, in versiunea aprobata in Guvern, a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri…

- Desi premierul Citu nu rateaza nicio ocazie sa se declare un adept al initiativei private in dauna statului, Programul National de Redresare si Rezilienta are o alocare mica pentru mediul privat. O spune Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Primate Mici si Mijlocii…