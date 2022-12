Stiri pe aceeasi tema

- Peste 28% dintre elevii care au participat la un studiu al Consiliului National al Elevilor afirma ca au sesizat fapte de discriminare, in proportie de peste 60% personalul scolii fiind cel care a discriminat. In plus, peste 30% dintre elevi au recunoscut ca au asistat sau chiar au participat la…

- Peste 28- dintre elevii care au participat la un studiu al Consiliului National al Elevilor afirma ca au sesizat fapte de discriminare, in proportie de peste 60- personalul scolii fiind cel care a discriminat. In plus, peste 30- dintre elevi au recunoscut ca au asistat sau chiar au participat la comiterea…

- Universitatea din Craiova organizeaza vineri, 11 noiembrie, ora 13.00, la Teatrul Național ”Marin Sorescu”, ședința festiva a Senatului Universitații din Craiova. La eveniment vor participa oficiali din Guvernul Romaniei, Ministerul Educației, autoritațile locale, precum și rectorii universitaților…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr.2186 C4 2108 la contestatia depusa de catre SC B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL cu sediul judetul Ilfov, impotriva procedurii simplificate online privind atribuirea contractului avand ca obiect "Cisterna cu apa", organizata de catre…

- Consiliul Judetean(CJ) Galati si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecoserv Galati au demarat o licitatie pentru o statie de tratare a deseurilor biodegradabile si reziduale, unica in Romania, informeaza, vineri, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, au fost lansate si aprobate…

- ”Consiliului Național al Rectorilor din Romania considera și susține integritatea academica ca fiind o valoare fundamentala a invațamantului superior. Respectarea principiilor de etica și integritate academica se analizeaza insa prin mecanisme specifice invațamantului superior și statului de drept,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat, joi, ca ministrul de Interne, Lucian Bode, a solicitat Corpului de control sa faca verificari in ceea ce priveste achizitia de masini de politie marca BMW. „Daca va referiti la interesul public manifestat fata de achizitia unor masini de…

- Dacian Dragoș, președintele Consiliului Național de Etica a Cercetarii Științifice, explica faptul ca instituția s-ar putea autosesiza, in cazul plagiatului ministrului Cimpeanu, daca toți membrii voteaza acest lucru. Altfel, procedurile de analiza s-ar putea declanșa in urma unei sesizari externe.…