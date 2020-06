Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Capitalei au dat 20 de amenzi in noaptea de sambata spre duminica bucureștenilor prinși ca nu poarta masca de protecție in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca.Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului Poliția Capitalei a anunțat,…

- Guvernul Orban a prelungit starea de alerta cu obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise. Liberalii din Iași, in frunte cu un ministru, au ținut o ședința de partid in care nu au purtat maști de protecție....

- La lucrarile Comitetului Director Judetean al filialei Iasi a PNL au participat peste 100 de oameni. Nici restul regulilor de distantare sociala nu au fost respectate de membrii partidului aflat la guvernare.

- Guvernul Orban a prelungit starea de alerta cu obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise. Liberalii din Iași, in frunte cu un ministru, au ținut o ședința de partid in care nu au purtat maști de protecție. Presa locala a difuzat o filmare de la ședința respectiva. Liderul PNL…

- Polițiștii din București au dat 20 de amenzi in noaptea de sambata spre duminica bucureștenilor prinși ca nu poarta masca de protecție in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca.

- Polițiștii bucureșteni au dat 20 de amenzi in noaptea de sambata spre duminica celor prinși ca nu poarta masca de protecție in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca, scrie Mediafax. Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București,…

- Medicul Alexandru Rafila demonteaza o parte din masurile de protecție lansate in spațiul public și spune ca masca nu are ce cauta pe fața atunci cand ești pe strada. La fel și manușile, care pot face mai mult rau decat sa ofere protecție, explica specialistul.

- Politistii din Bucuresti au demarat o ancheta, duminica seara, dupa ce doi barbati ce purtau masti faciale de protectie au pulverizat cu spray lacrimogen in fata unui imobil din Sectorul 5. Mai multe persoane erau in fata imobilului.