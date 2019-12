Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, in Valcea, ca proiectul pentru alegerea primarilor in doua tururi va fi dezbatut, din nou, in Parlament, dupa 1 februarie. Potrivit acestuia, proiectul ar putea trece in Camera Deputaților cu 173 de voturi, cu 8 voturi mai multe decat este necesar, conform…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie sa-si stabileasca, pana la 1 martie, candidatii pentru functia de primar in toate localitatile, mentionand ca se va face un sondaj de opinie pentru a decide daca partidul va merge cu un candidat comun cu USR la Primaria Capitalei,…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sustin alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar cu dezbatere si vot in Parlament, pentru ca alte modalitati de adoptare a reglementarilor pot fi atacate ulterior. "PNL sustine alegerea primarilor in doua…

- "PNL sustine alegerea primarilor in doua tururi (...) Suntem initiatorii unui proiect de lege care urmeaza sa intre in dezbaterea Parlamentului, dar PSD impiedica intrarea in Camera Deputatilor, in sedinta de plen, pentru ca ii este frica ca poate sa treaca acest proiect. A apelat la o gaselnita procedurala,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca legea privind alegerea primarilor in doua tururi poate fi adoptata printr-o mobilizare a parlamentarilor care sustin Guvernul, excluzand posibilitatea unei ordonante de urgenta. "Noi sustinem categoric, cu toata forta, alegerea primarilor in doua tururi.…

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca a constatat ca exista o majoritate in Camera Deputatilor pentru sustinerea proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, totul este ca aceasta majoritate sa se mobilizeze si sa introduca actul normativ pe ordinea de zi, potrivit agerpres.ro.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu liderii grupurilor parlamentare, ca a constatat ca exista o majoritatea in Camera Deputatilor pentru sustinerea proiectului care vizeaza alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si trebuie mobilizare pentru introducerea pe agenda Plenului…