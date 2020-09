Stiri pe aceeasi tema

- Echipa PSD Iasi a dat startul campaniei electorale, noaptea trecuta, la ora 0:00, candidatii organizatiei alegand sa lipeasca primele afise pe esplanada din fata Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Gr.T.Popa’. Au fost prezenti presedintele Consiliului Judetean si al PSD Iasi, Maricel Popa, care candideaza…

- In momentul de fata, Iasul are 378 de cazuri active de COVID 19, situatia atingand deja limitele capacitatilor medicale din Iasi. Duminica, un record absolut de 60 de noi imbolnaviri, a aratat inca o data evolutia situatiei. Ministrul Costel Alexe a subliniat faptul ca Iasul este singurul mare judet…

- „In foarte multe discutii pe care le-am avut cu presedintele Consiliului Judetean, cred ca incepand cu luna martie, mi-am oferit sprijinul pentru tot ceea ce tine de implicarea CJ in chestiunea care priveste combaterea pandemiei Covid-19", a declarat, ieri, prefectul Iasului. Marian Grigoras a mentionat…

- Spitalul modular Covid-19 de la Letcani agita spiritele pe scena politica. Intarzierile in punerea in functiune a unitatii au creat premisele unei dispute politice care i-a avut in prim-plan, in weekend, pe doi dintre contracandidatii la sefia Consiliului Judetean (CJ) Iasi: Maricel Popa (PSD, actual…

- Maricel Popa a afirmat, intr-un comunicat de presa, ca s-a intrat in linie dreapta cu livrarea modulelor pentru spitalul mobil amplasat in localitatea ieseana Letcani, in curtea Parcului Agroindustrial Transagropolis. Seful CJ Iasi a sustinut ca pana in 30 iulie "ar trebui sa avem spitalul instalat".…

- Ministrii Costel Alexe si Nelu Tataru, impreuna cu prefectul Marian Grigoras, sunt prezenti astazi la Letcani la Transagropolis, unde Consiliul Judetean intentioneaza sa ridice un spital mobil. Alexe si Tataru au avut replici taioase la adresa sefului CJ Iasi, Maricel Popa. Dimineata, la ora 9.00, Popa…

- Doar 3 din cei 20 de specialiști turci au primit viza din partea statului roman pentru a monta la Iași spitalul mobil Covid. Anunțul a fost facut public de președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, care a precizat ca la mijloc sunt interese politice pentru ca spitalul sa nu fie montat: ”Din…

- A AVUT ZILE… Bebelușul de numai 1 kg adus pe lume prematur de o mamica de etnie rroma din localitatea Murgeni, acum 50 de zile, a fost salvat de medicii de la Spitalul „Cuza Voda” din Iași. Copilul are acum 1400 de gr, a luat in greutate și va fi externat in cel mut doua [...]