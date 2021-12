PNL Iași a redactat o rezoluție referitoare la negocierea postului de prefect al județului Iași Negocierea postului de prefect al Iașului a nemulțumit liberalii locali. Astfel, aceștia au redactat o rezoluție referitoare la negocierea postului de prefect al județului Iași pe care va invitam sa o citiți in randurile de mai jos: „Intrunit astazi, 19 decembrie 2021, Biroul Politic Județean al PNL Iași, a adoptat o rezoluție referitoare la modul in care conducerea Partidului Național Liberal a negociat postul de prefect al județului Iași. Luand act de recentele informații aparute in mass-media, BPJ al PNL Iași constata ca principiile negocierii stabilite in interiorul Partidului Național Liberal… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

