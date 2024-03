Stiri pe aceeasi tema

- In timpul vizitei sale oficiale in Republica Moldova, liderul liberalilor, Nicolae Ciuca, s-a intalnit cu reprezentanții PNL Diaspora de peste Prut, cu care a discutat strategia partidului pentru viitoarele alegeri, atat din Romania, cat și din țara vecina. Nicolae Ciuca este convins ca și la viitoarele…

- Presedintele PNL Giurgiu, europarlarmanetarul Dan Motreanu, anunta, miercuri, ca studiul de fezabilitate pentru construirea unui nou pod peste Dunare intre Giurgiu si Ruse, in valoare de 7 milioane de euro, va fi finantat de Comisia Europeana. ”Comisia Europeana va finanta studiul de fezabilitate…

- O inregistrare video realizata in Ploiești arata un examinator auto care ajuta o femeie care se deplaseaza cu dificultate sa traverseze strada pe la trecerea de pietoni, relateaza publicația Observatorul Prahovean.In legenda filmarii, care a fost publicata pe o pagina pe Facebook, se subliniaza faptul…

- Bugetul municipiului Giurgiu nu a fost aprobat, joi, in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal, din cauza lipsei unui singur vot. Intarzierea adoptarii bugetului pentru orașul Giurgiu va crea probleme in functionarea primariei, dar si la asigurarea incalzirii la spitalul judetean si scolile…

- Echipa PNL Strehaia se marește! Președintele AUR Strehaia, Dan Molea, impreuna cu membrii organizației s-au alaturat organizației PNL Strehaia. Anunțul a fost facut de deputatul liberal Virgil Popescu. ”S-au convins ca AUR nu este un partid serios” ”Echipa liberala de la Strehaia este de astazi mult…

- S-a intamplat pe o strada din Tecuci sub privirile socate ale trecatorilor. Totul ar fi ponit, dupa o sicanare in trafic, cand unul dintre soferi, care se grabea, nu i-ar fi acordat prioritate celuilalt.In acel moment, unul dintre indivizi a coborat din masina si a inceput o incaierare in toata regula,…

- Parlamentarii PNL din Giurgiu cer Ministerului Transporturilor informari și rapoarte trimestriale privind desfașurarea lucrarilor pentru redeschiderea liniei de cale ferata București-Giurgiu, efectuate in proporție de 89%, in prezent. Linia de cale ferata București-Giurgiu a fost inchisa in 2005, cand…

