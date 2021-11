Stiri pe aceeasi tema

- PNL a votat luni seara, in Biroul Politic Național, in favoarea inceperii negocierilor cu PSD, in vederea formarii unui nou guvern de coaliție. Președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan și primarul Florin Birta au votat impotriva.

- Liberalii au mutat ședința BPN in care vor decide cu cine vor forma guvernul de la sediul din Modrogan, la Vila Lac. Cateva persoane au venit insa la poarta și i-au huiduit pe liderii care veneau la intrunirea de partid. Ședința cruciala a PNL s-a mutat in ultimul moment de la sediul partidului, in…

- Conducerea PSD a votat, luni, sa demareze negocierile pentru formarea unui guvern cu PNL si UDMR. Votul dat in Consilul National al partidului a fost in unanimitate. PSD exclude posibilitatea ca Florin Citu sa fie sef al Guvernului. Social-democratii vor si modificarea Constitutiei. Consiliul Național…

- Sorin Grindeanu a fost votat, marti, in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, presedinte interimar al forului legisltiv, cu voturile AUR si UDMR. Liberalii nu au fost prezenti la sedinta. Au fost doua propuneri, Sorin Grindeanu, de la PSD si Cristina Pruna, de la USR. CITEȘTE ȘI: Indemn la rugaciune…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține ca nu vede in acest moment de unde ar putea veni cele 234 de voturi pentru investirea guvernului minoritar PNL-UDMR. Mai mult, declara ca prima sa optiune a fost si ramane refacerea coalitiei cu USR. „Eu nu stiu pe ce se bazeaza colegii nostri care spun ca mergem…

- Liberalii vor relua discuțiile cu PSD și USR pentru incropirea unei majoritați parlamentare care sa instaleze Guvernul Nicolae Ciuca. Surse din PNL au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca: 1. USR nu arata ca e dispus la concesii pentru a intra la guvernare. Vor sa fina cu aceiași miniștri, inclusiv…

- Liderii PSD s-au prezentat duminica dimineata la Vila Lac pentru a negocia cu PNL o majoritate pentru sustinerea noului Guvern. Anterior, Marcel Ciolacu, presedintele PSD, declarase ca social-democratii ii asteapta pe liberali la sediul PSD pentru discutii. Negocierile dintre PSD si PNL sunt inca in…

- Liderii PNL au votat joi dimineața in unanimitate pentru ca partidul sa il propuna pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca drept premier, intr-un guvern minoritar cu UDMR, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. Președintele Klaus Iohannis este cel care l-a impus pe Nicolae Ciuca drept candidat…