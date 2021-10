PNL a decis să nu-l susțină pe Cioloș / Cîțu: Ciolos are datoria morală să găsească sprijinul la PSD și AUR Președintele PNL, Florin Cîțu a anunțat ca liberalii au decis, vineri, în ședința BEX ca sa-i solicite lui Dacian Cioloș sa discute cu PSD și AUR pentru a identifica o majoritate parlamentara. Cîțu a mai precizat ca daca USR nu reușește sa coalizeze o majoritate, PNL va demara negocieri cu toate partidele, cu excepția AUR.

"USR e parte a unei majoritați alaturi de PSD și AUR. Votul politic al USR la moțiune a însemnat ruperea coaliției cu PNL. Raspunderea politica revine USR. În mod simetric, responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern revine coaliției… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

