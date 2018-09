Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare investigheaza un focar de pneumonie in nordul Italiei, care ar fi putut fi cauzat de o sursa de apa contaminata, informeaza luni DPA. Cazurile de pneumonie au fost detectate intr-o zona situata la aproximativ 100-120 de kilometri est de Milano, care se intinde pana la 60 de kilometri…

- O operațiune de amploare a poliției din mai multe orașe italiene - Pavia, Piacenza, Milano, Brescia, Padova și Alexandria - a dus la destructurarea unei grupari infracționale foarte bine organizata, din care faceau parte inclusivi cetațeni moldoveni.