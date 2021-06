Stiri pe aceeasi tema

Liderul grupului USR PLUS, Radu Mihail, a anuntat, miercuri, ca grupul va fi redenumit Uniunea Salvati Romania, in urma fuziunii prin absorbtie a USR cu PLUS, decisa de instanta. "Alianta USR PLUS a devenit Partidul USR PLUS si va rog sa luati la cunostinta de schimbarea denumirii grupului…

- Liderul grupului USR PLUS, Radu Mihail, a anuntat, miercuri, ca grupul va fi redenumit Uniunea Salvati Romania, in urma fuziunii prin absorbtie a USR cu PLUS, decisa de instanta. „Alianta USR PLUS a devenit Partidul USR PLUS si va rog sa luati la cunostinta de schimbarea denumirii grupului parlamentar…

- Adina Apostol a scris vineri pe Facebook, in timp ce judecatorii de la Curtea de Apel București urmau sa ia in discuție schimbarile de incadrare juridica pentru mai mulți acuzați in dosarul Colectiv, ca vrea „6 ani pierduți din viața inapoi” in timp ce inculpații vor „libertate, sa nu intre la pușcarie,…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 8 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Constanta si Calarasi, intr un dosar penal de evaziune fiscala si spalarea banilor.…

- Fuziunea USR PLUS va putea fi inregistrata la Tribunal dupa ce Curtea de Apel București a respins, astazi, definitiv contestațiile și cererile de intervenție depuse in instanța de PSD impotriva alianței. Practic, USR PLUS devine oficial un singur partid și urmeaza sa organizeze un congres in care sa…

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, astazi, 16 aprilie 2021, de catre Curtea de Apel București. „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid. Acesta este singurul proiect politic reformist care s-a construit in ultimii ani in Romania la care am…

- Seful grupului parlamentar PNL din Camera Deputatilor, Gabriel Andronache, a acuzat luni, in sedinta de plen, incalcarea regulamentului in privinta proiectului de desfiintare a Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din Justitie, in conditiile in care introducerea acestuia pe ordinea de…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au condamnat, vineri, sase barbati acuzati ca au facut parte dintr-un grup infracțional organizat. Ar fi acționat in Romania, Mexic si SUA, dar si in alte state. Inculpatii au primit pedepse cuprinse intre trei ani si opt luni si zece ani si patru luni de inchisoare.…