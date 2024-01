Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, daca veți privi cerul seara, planeta Jupiter se vede bine, iar cele mai stralucitoare stele sunt Mirfak și Algol. Care este „traseul” Lunii? Ce alte planete și stele mai pot fi vazute? Despre cerul nopții in aceste zile au scris specialiștii de la Observatorul Astronomic din București.

- Cea mai spectaculoasa ploaie de stele a anului, la punctul maxim in noaptea de 13-14 decembrie. Geminidele ard in atmosfera Cea mai spectaculoasa ploaie de stele a anului se va afla la punctul maxim in noaptea de 13-14 decembrie. Geminidele vor arde in atmosfera. Spectacolul va putea fi observat și…

- Vești bune pentru pasionații de astronomie! Luni seara și marți dimineața, un asteroid din sistemul nostru solar va bloca temporar lumina lui Betelgeuse, una dintre cele mai stralucitoare stele de pe cerul nopții. Iata de ude poți vedea acest fenomen cosmic rar!

- Cel mai puternic curent de meteori al anului 2023, ploaia de stele Geminide va avea loc in perioada 11 16 decembrie, cand se vor produce in jur de 100 si 200 de meteori pe ora. Potrivit specialistilor de la Observatorul Astronomic sunt conditii ideale de observare a fenomenului, luna lipsind de pe cer.Spectacolul…

- Geminide: Ploaie de stele pe cerul Romaniei, in decembrie. Nopțile in care se vor vedea pana la 200 de meteori colorați pe ora Geminide: Ploaie de stele pe cerul Romaniei, in decembrie. Este vorba despre meteori colorați, mai lenți decat alții, care vin unul dupa altul, 2-3 pe secunda. Nu este nevoie…

- Specialiștii anunța condiții ideale pentru observarea fenomenului spectaculos, care va putea fi vazut inclusiv in Romania, insa intr-un anumit moment. Ploaia de stele „Geminide” va avea loc in perioada 11-16 decembrie, fiind cel mai puternic curent de meteori al anului 2023, care produce in jur de 100…

- Spectacolul astral al Leonidelor 2023: Cand va putea fi admirata cea mai lunga ploaie de stele cazatoare Spectacolul astral al Leonidelor 2023: Cand va putea fi admirata cea mai lunga ploaie de stele cazatoare A inceput perioada fascinanta in care avem ocazia sa admiram unul dintre cele mai spectaculoase…

- Romania avea la finalul lunii iulie 12.697 de structuri de primire turistica, cu 4,1% mai multe decat in urma cu un an, arata datele Institutului Național de Statistica. Din totalul hotelurilor, 80,2% erau clasificate cu 3 si 4 stele. Județul Constanța a concentrat cel mai mare numar de structuri de…