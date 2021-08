Ploile au făcut prăpăd pe DN1 A Ploiești-Brașov: ALUVIUNILE au blocat circulaţia! Ploile care au cazut in ultimele ore asupra Romaniei au facut prapad pe soselele patriei. Astfel, circulatia pe DN 1A Ploiești-Brașov este blocata, duminica dimineața, in apropierea zonei Babarunca, județul Brașov, din cauza aluviunilor. Politia a anuntat ca, din cauza aluviunilor ajunse pe partea carosabila, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri, pentru aproximativ 30 […] The post Ploile au facut prapad pe DN1 A Ploiești-Brașov: ALUVIUNILE au blocat circulatia! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

