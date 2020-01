Ploi și polei în zonele joase, ninsori la munte Marți, ziua incepe cu vreme inchisa. In zonele joase ceața este persistenta și va favoriza apariția poleiului. Norii vor acoperi cea mai mare a zilei și pe arii extinse se vor inregistra ploi ușoare. La munte va ninge abundent. Valorile minime sunt cuprinse intre 1 și 4 grade cu plus, iar cele maxime vor urca și pana la 7 grade. Miercuri o zi ploioasa, dar și ceva soare, insa mai rece fața de ziua de marți. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

