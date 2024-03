Prognoza meteo 12 martie. Vreme mohorâtă în toată țara. Zonele unde lovesc ninsorile La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații și sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare, local in jumatatea de est a teritoriului, cu rafale in general de 45...55 km/h. Temperaturile maxime se vor situa intre 5 și 17 grade. In București, vremea va fi inchisa și temporar va mai ploua slab. Vantul va sufla moderat. Temperatura maxima va fi de 13-14 grade.La munte, cerul va fi noros și va ploua, moderat cantitativ in masivele estice, unde se vor acumula cantitați de apa in general de 15...20 l/mp. La altitudini mari, vor fi precipitații… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, valorile termice se vor situa mult peste cele specifice datei in toata țara. Cerul va fi temporar noros, iar vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare in sudul Banatului (viteze in general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor situa intre 9 și 21 de grade. Mai ales…

- Ziua vor fi temporar innorari și va ploua slab, pe arii restranse, in centru și cu totul izolat in rest. Noaptea, cerul va fi mai mult noros și ploi slabe se vor semnala local in vest si nord-vest, pe spații mai mici in sud-sud-est și nord-est și doar pe alocuri in celelalte regiuni. In zona montana,…

- Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 și 12 grade. Dimineața pe alocuri se va forma ceața.In București, cerul va fi mai mult noros, iar vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima va fi de 8...9 grade. La munte,…

- Pe parcursul zilei, precipitatii slabe, mai ales ploi și lapovița, vor fi izolat și in Oltenia, Muntenia și posibil in Dobrogea. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 și 10 grade. In București, cerul va fi variabil, cu innorari temporare ziua, cand trecator vor…

- Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral (viteze de 35...45 km/h). Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 și 7 grade. Pe alocuri va fi ceața, cu o probabilitate mai mare in centrul și nord-estul teritoriului.In București, vremea va fi rece dimineața. Cerul va fi mai…

- In regiunile intracarpatice cerul va fi temporar noros, izolat va ploua slab și mai ales in prima parte a zilei local se va semnala ceața. In restul teritoriului, ziua, cerul va fi mai mult senin și doar izolat se va forma ceața, dar noaptea nebulozitatea joasa stratiforma și ceața se vor extinde și…

- In regiunile intracarpatice precum și la munte cerul va fi temporar noros și pe alocuri, trecator va ploua slab. In restul zonelor, cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, dar cu nebulozitate joasa și ceața, pe arii restranse dimineața și noaptea.Vantul va sufla slab și moderat, cu…

- Astazi, valorile termice vor creste fata de ziua anterioara si dupa orele pranzului, mai ales in sud si est, se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi variabil in nordul și estul tarii si mai mult senin in rest. Vantul va avea usoare intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime…