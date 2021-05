Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia a ingreunat traficul rutier in București, joi dimineața, iar toate intrarile spre Capitala sunt blocate inca de la primele ore. In zona de sud, s-a format o coada de sute de mașini.

- O mașina a luat foc cel mai probabil in mers, vineri noaptea, pe Bulevardul Banu Manta, din Capitala, iar focul s-a extins la alte trei mașini parcare in apropiere. Situația este cercetata de polițiști, intrucat nu a fost gasit proprietarul mașinii de la care a izbucnit focul. Mașina de la care a izbucnit…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Sunt restricții de circulație in județul Ilfov. Circulatia rutiera se va desfașura cu dificultate joi seara. Circulatia rutiera este inregunata din cauza unui transport agabaritic. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, joi, incepand cu ora 22,00, se va desfasura…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Circulatia a fost restrictionata. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, „s-a produs un impact intre trei…

- O țeava de gaze s-a spart, vineri, chiar in apropiere de Spitalul Grigore Alexandrescu. In prezent circulația este blocata, iar polițiștii și pompierii au securizat zona. 16 persoane au fost evacuate dintr-un bloc din apropiere, anunța Digi24. Din primele informații, un șofer ar fi lovit țeava de gaze…

- Scene șocante au avut loc, sambata, pe strazile din Capitala. Un barbat inarmat care nu deținea permis de conducere a fost urmarit de poliție pana a fost prins. Barbatul in varsta de 35 de ani se afla la volanul mașinii in timp ce a fost oprit pentru un control de rutina. Acesta le-a aratat agenților…

- Vineri, dupa-amiaza, s-a produs o avarie la rețeaua de apa rece care aparține de Apanova, inundand Bulevardul Ferdinand din Capitala. Traficul a fost reluat de la orele 14.00, insa se circula cu dificultate. O conducta s-a spart, iar apa a acoperit intreg carosabilul, relateaza Realitatea Plus . De…