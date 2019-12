Stiri pe aceeasi tema

- De multe ori, in urma unei decepții in dragoste, spunem: „Nu mai vreau sa iubesc! Nu imi mai trebuie așa ceva! Prefer sa fiu singur/a! – Insa cand spunem “singuri”, nu ne referim la solitudine, ci la singuratatea care ne facem sa ne simțim invizibili sau neimportanți”. Psihologul Andra Tanasescu, vicepreședinte…

- La doar o zi distanța de lansarea celui mai emoționant single al acestui sezon, Selena Gomez ține sa le ofere fanilor pachetul complet prin aducerea in prim-plan a unei piese surpriza, „Look At Her Now”, o veritabila demonstrație de forța, ce marcheaza evoluția personala și increderea in sine ale superstarului.…

- ALDE Arad a ales un presedinte interimar la organizatia municipala in persoana lui Iulian Octavian Stana, lector universitar doctor, prodecan in cadrul Facultatii de Medicina a Universitații de Vest "Vasile Goldis" din Arad. „Pentru o democrație tanara și relativ fragila, așa cum este cea din Romania,…

- Pe langa compozitor, textier si scenarist, Sore este regizorul videoclipului noii sale piese, „Cum sa ma las”. Sore este regizorul videoclipului pentru noua sa piesa, „Cum sa ma las”, pentru care tot ea semneaza muzica, versurile si scenariul. Cele patru roluri pe care Sore si le-a asumat o ajuta sa-si…

- In data de 13 octombrie 2019, la ora 20.00, la Biserica Roșie va avea loc un concert susținut de solistul Thierry Mechler, din Franța. Evenimentul este organizat in cadrul Festivalul Internațional de Orga Timorgelfest. Intrarea este libera. Organizatori sunt Primaria Municipiului Timișoara, Universitatea…

- Romanii pot subscrie incepand de luni, 7 octombrie 2019, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației in cadrul Programului Tezaur, cu scadențe la 1, 2, și 3 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, respectiv 4,5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. „Programul Tezaur este un program…

- Au furat din casa de pariuri de la Pancota și au crezut ca au scapat. Hoții au fost insa prinși dupa ani de zile. Polițiștii din Pancota cerceteaza patru tineri din Arad, cu varste intre 23 și 36 de ani, care, la data de 8 aprilie a.c., in timp ce se aflau in incinta unui […] The post Au furat din casa…