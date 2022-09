Stiri pe aceeasi tema

- Rezultat de egalitate obținut de Politehnica Timișoara, pe terenul Unirii Dej, care inaintea meciurilor din aceasta etapa era liderul Ligii a II-a. Dupa o perioada de șase meciuri exasperanta, fara gol marcat, „alb-violeții” au revenit de doua ori, ambele goluri fiind reușite cu capul, și au scos un…

- REȘIȚA – Asta gandește antrenorul Cheregi, avand in vedere inceputul foarte bun de sezon pe care-l are echipa din Valea Domanului! Partida dintre CSM Reșița (Liga 3) și Politehnica Timișoara (Liga 2) se va disputa miercuri, 14 septembrie, de la ora 15, pe stadionul „Mircea Chivu” și va conta pentru…

- REȘIȚA – Pentru rosso-nerii pregatiți de Calin Cheregi urmeaza un program incarcat, in care vor disputa in decurs de o saptamana trei meciuri! Așadar, CSM Reșița va juca sambata, 10 septembrie, de la ora 17:00, acasa, cu CS Șoimii Lipova, in etapa a III-a a Ligii 3, Seria a VIII-a. Apoi, reșițenii vor…

- Competitia va debuta pe 27 august, iar, astazi, la Casa Fotbalului, a fost programata tragerea la sorți a țintarului pentru sezonul competițional 2022/2023.. Programul sezonului regular pentru domnitele raului este urmatorul : Etapa 1 : AFC Universitatea Galati – ACS Fotbal Feminin Baia Mare Etapa …

- „Noua” Politehnica Timisoara incepe maine campionatul Ligii 2, mai tarziu ca ora decat conjudetenele. Pe „Stiinta” vine Unirea Constanta, echipa mai slab clasata in sezonul trecut, dar care nici ea nu a retrogradat si care totodata si-a schimbat lotul prin multe „implanturi” de la FCSB. Antrenorul Bogdan…

- Draghi a indicat in discursul sau de miercuri din Senat ca este dispus sa ramana in functia de premier daca partenerii sai de coalitie pot garanta ”sprijin sincer si concret” ca acesta sa continue. Cu toate acestea, desi a castigat un vot de incredere in Parlament miercuri seara, partidele-cheie din…

- Șeful guvernului de la Roma nu se mai poate baza pe susținerea coaliției sale diverse și ar putea sa-și anunțe plecarea din funcția chiar joi, scrie publicația europeana Politico . Mario Draghi este aproape de o demisie definitiva din funcția de prim-ministru, dupa ce a eșuat miercuri in tentativa de…

- Alb-verzii s-au mai despartit de un jucator dupa confirmarea participarii in Liga 2. CSC Dumbravita nu va mai miza pe serviciile atacantului Andrei Fagarasanu, contractul acestuia fiind reziliat de comun acord. „Faga” (31 ani) s-a alaturat dumbravitenilor in iarna de la Lotus Baile Felix, tot de la…