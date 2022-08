Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dinescu, 71 de ani, spune ca ar putea emigra in Bulgaria.”Am decis sa abandonez restaurantul din zona Hala Traian (București). Nu i-a mers deloc bine in ultimii ani și am socotit ca e cea mai buna masura, pentru ambele parți”, a declarat Mircea Dinescu pentru Impact.ro. Poetul mai deține…

- Mircea Dinescu isi inchide afacerile si pleaca in Bulgaria? Devenit celebru intr-o singura noapte, in timpul evenimentelor din Decembrie 1989, Mircea Dinescu este și astazi extrem de cunoscut. In ultimii ani Dinescu s-a axat pe emisiunii culinare, comentarii politice, dar și ca antreprenor, cu afaceri…

- Romania a inceput lucrarile de dragare pe șenalul navigabil al Dunarii pe care il gestioneaza Bulgaria pentru a nu mai exista blocaje, chiar daca este treaba parții bulgare sa faca acest lucru, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vineri, in Portul Constanța. Intr-o conferința de presa,…

- Pe Aeroportul Henri Coanda din București este haos din cauza lipsei de personal. Oamenii au fost nevoiți sa doarma direct in aeroport, sa aștepte zeci de ore pentru a se imbarca. Aeroportul Otopeni a devenit un adevarat furnicar, indiferent de zi sau de ora, pentru ca in aceasta perioada tot mai mulți…

- Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului a publicat perioada de inscriere a copiilor la creșa a copiilor din Sectorul 3 al Capitalei. Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) informeaza ca inscrierile la cresele din Sectorul 3 pentru anul scolar…

- Ceea ce se intampla in aceste zile pe litoralul romanesc al Marii Negre evidențiaza ”eforturile” destul de mari depuse de cațiva șmecheri pentru a sabota promovarea turismului romanesc, in special al stațiunilor din sudul Litoralului. Alaiul lui Marinica La inceputul acestui weekend, mai exact vineri…

- Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in anumite intervale orare, de sambata, 11 iunie, pana luni, 13 iunie, pe A2 Bucuresti – Constanta, DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea si DN…

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR) al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, daca angajeaza elevi si studenti pe perioada vacantelor, a anuntat joi Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei…