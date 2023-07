Platforma X, fostă Twitter, adună din ce în ce mai mulți utilizatori Elon Musk a anunțat, vineri, o creștere a numarului de utilizatori ai platformei X, fosta Twitter. In ultima luna, platforma a strans peste 540 de milioane de utilizatori, conform unui grafic prezentat de omul de afaceri. Inainte de a fi achiziționata de catre Musk in octombrie, Twitter avea 229 de milioane de utilizatori activi lunar in mai 2022, conform unei declarații anterioare. In luna noiembrie, Musk spunea ca X are 259,4 milioane de utilizatori activi zilnic. De cand a preluat compania, Musk a implementat rapid o serie de schimbari la nivelul produselor și organizației. X a introdus verificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Postarea lui Musk pe platforma X despre cifrele utilizatorilor vine in timp ce compania trece prin schimbari organizationale si cauta sa sporeasca veniturile din publicitate, care au scazut in ultima luna. Aceasta este, de asemenea, cel mai recent dintr-o serie de comentarii din partea directorilor…

- Elon Musk, șeful Twitter, a prezentat noul logo al rețelei de socializare, care consta intr-un „X” alb pe fond negru, inlocuind astfel clasicul simbol al pasarii albastre. Prin intermediul unui tweet publicat luni dimineața, directorul general Linda Yaccarino a anunțat: „X este aici! Hai sa facem asta”.…

- Elon Musk a spus ca fluxul de numerar al Twitter ramane negativ din cauza unei scaderi de aproape 50% a veniturilor din publicitate si a datoriilor mari, transmite Reuters. ”Trebuie sa atingem un flux de numerar pozitiv inainte de a ne permite luxul pentru orice altceva”, a spus Musk intr-un tweet de…

- ”Trebuie sa atingem un flux de numerar pozitiv inainte de a ne permite luxul pentru orice altceva”, a spus Musk intr-un tweet de sambata dimineata. Dupa ce Musk a achizitionat Twitter in octombrie, firma de social media s-a confruntat cu luni de haos, inclusiv concedierea a mii de angajati, critici…

- Noul CEO Twitter, Linda Yaccarino, și-a prezentat planurile pentru „Twitter 2.0.”, dupa ce a preluat funcția de la Elon Musk in urma cu o saptamana, noteaza BBC. Ea spune ca firma are „misiunea de a deveni cea mai precisa sursa de informații in timp real din lume”. De cand Musk a cumparat Twitter anul…

- Declaratia facuta pe Twitter sambata a fost prima data cand Yaccarino a vorbit public de cand a aparut joi vestea ca era in discutii pentru a deveni urmatorul CEO al Twitter. Musk, care a ocupat functia de CEO de la cumpararea Twitter cu 44 de miliarde de dolari, in octombrie anul trecut, a anuntat…

- Fosta șefa a departamentului de publicitate al NBCUniversal, Linda Yaccarino, a fost numita de Elon Musk in funcția de director executiv al Twitter, la puțin peste șase luni de la preluarea controversata de catre miliardar a companiei, relateaza BBC și Reuters.„Sunt incantat sa ii urez bun venit Lindei…

- La un an dupa ce a preluat fraiele Twitter, Elon Musk pare in sfarsit gata sa cedeze conducerea companiei. El a anuntat ca peste 6 saptamani isi va incepe activitatea un nou CEO Twitter. Musk va ramane in cadrul companiei in pozitia de director executiv si CTO. Cu multe luni in urma Elon Musk a facut…