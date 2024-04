Threads ajunge la 150 de milioane de utilizatori Anuntul a fost facut de seful Meta, Mark Zuckerberg, in timpul celei mai recente conferinte cu actionarii, pentru anuntarea rezultatelor financiare din ultimul trimestru. Threads a atras 20 de milioane de noi utilizatori din februarie si numara acum peste 150 de milioane de utilizatori activi macar o data pe luna. Aceasta evolutie arata ca noua platforma de socializare a Meta continua sa creasca, desi acum o face cu o rata semnificativ mai redusa decat cea de dupa lansare. Threads a impresionat in prima saptamana dupa ce a fost lansata, cand a reusit sa atraga 100 de milioane de utilizatori. Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

