Stiri pe aceeasi tema

- Chobani a declarat ca a cumparat compania La Colombe, cu sediul in Philadelphia, printr-o combinatie de imprumut nou de 550 de milioane de dolari, numerar si in schimbul participatiei minoritare detinute de Keurig Dr Pepper la producatorul de cafea. Anul trecut, Chobani si-a retras planurile pentru…

- Gigantul de streaming muzical Spotify a anunțat luni ca va concedia aproximativ 1.500 de angajați, adica 17% din forța sa de munca, pentru a reduce costurile, dupa ce a renunțat la 600 de angajați in ianuarie și la alți 200 in iunie. Concedieri masive la o mare companie Acțiunile sale listate in SUA…

- Compania de social media X, detinuta de Elon Musk, ar putea pierde venituri din publicitate de pana la 75 de milioane de dolari pana la sfarsitul anului, deoarece zeci de marci importante isi intrerup campaniile de marketing, a relatat vineri New York Times.Musk, sustinand o postare antisemita pe…

- ”Competitia internationala la nivelul burselor de valori pentru atragerea de companii care sa se listeze s-a intensificat in acest an. Ofertele publice initiale (IPO) au fost mai putine atat ca numar cat si ca valoare pana acum in acest an la nivel global, iar apetitul actionarilor de a aduce companii…

- Sky One FZE, cu sediul in Emiratele Arabe Unite, este compania care dorește sa cumpere compania romaneasca de handling la sol, UpLift Airport Services, un furnizor de servicii cheie pentru TAROM. La scurt timp dupa inchiderea Blue Air, compania UpLift a inițiat recent procedura de insolvența la propria…

- Sky One FZE, o companie aeriana cu sediul in Emiratele Arabe Unite, și-a anunțat intenția de a achiziționa compania romaneasca de handling la sol UpLift Airport Services, un furnizor de servicii cheie pentru TAROM.Potrivit Profit.ro, UpLift a inițiat recent procedura de insolvența la propria cerere,…

- Profesionisti din domeniul media din intreaga lume participa timp de trei zile la Congresul Global Media care s-a deschis marti la National Exhibition Centre (ADNEC) din Abu Dhabi. Congresul este o platforma care uneste industria media globala pentru a face schimb de idei si solutii inovatoare care…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat Enel cu 1% din cifra de afaceri, adica 52 de milioane de lei (10,4 milioane de euro) pentru faptul ca furnizorul de energie a facturat consumul clienților la un preț mai mare decat cel stabilit prin lege.In urma acțiunii de control…