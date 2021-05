Stiri pe aceeasi tema

- Toate persoanele cu varste de peste 40 de ani din Republica Ceha pot incepand de luni sa se programeze pentru a se vaccina impotriva noului coronavirus, informeaza DPA. Platforma ceha de programare pentru vaccinare s-a blocat luni dimineata din cauza numarului mare de accesari, insa acele…

- Incepand de luni, 17 mai, toate persoanele cu varste de peste 40 de ani din Republica Ceha pot sa se programeze pentru a se vaccina impotriva noului coronavirus, informeaza DPA, citata de Agerpres . Platforma ceha de programare pentru vaccinare s-a blocat luni dimineata din cauza numarului mare de accesari,…

- La cateva luni de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, autoritațile au ajuns la concluzia ca „platforma de vaccinare nu este ușor accesibila pentru o buna parte din locuitorii din mediul rural, mai ales pentru varstnici”. Astfel, Presedintele Comitetului de coordonare a vaccinarii, Valeriu…

- Un nou centru de vaccinare va deveni funcțional, la nivelul județului Gorj, incepand cu data de 13 aprilie. Este vorba despre centrul de vaccinare din comuna Turburea, satul Poiana, unde imunizarea se va efectua cu vaccinul Pfizer.Tot pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița a anunțat marți doua modificari importante in ceea ce privește platforma de programare pentru vaccinare: persoanele vor fi notificate o singura data, iar...

- In prezent, locuitorii Cehiei pot iesi din cartierele in care locuiesc doar in circumstante exceptionale.Starea de urgenta a fost introdusa in Republica Ceha inca din data de 5 octombrie a anului trecut, si de atunci a fost extinsa de repetate ori. Deși Guvernul condus Babis și-a dorit inițial ca aceasta…

- Bogdan Ivanel, unul dintre cofondatorii organizației Code4Romania, crede ca unul dintre motivele pentru care platforma de programare pentru vaccinare are probleme de funcționare ține de modul in care aceasta a fost proiectata. „O soluție careia autoritațile i-au dat drumul fara testare e greu sa o corectezi…

- Luni a inceput etapa a III-a de vaccinare anti-COVID-19, care se adreseaza populatiei generale, dar cei care vor sa se inscrie au constatat ca platforma de programare pusa la punct de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) are unele probleme de functionare.