Plasa sudata de la Marola.ro – Un aliat de baza in constructii

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatoarea Gagauziei se declara ingrijorata de modul in care procurorii dau buzna pe la primari cu precheziții, iar informațiile livrate public deseori fac abstracție de prezumția nevinovației. Irina Vlah indeamna guvernarea sa vada „in popor un aliat” și sa nu incerce sa-l „astampere” cu „modificarea…

- Un fost aliat al lui Vladimir Putin, devenit in ultima vreme un critic al razboiului din Ucraina, a fost gasit mort in circumstanțe suspecte. Victima este Pavel Pcelnikov, director al unei filiale a Cailor Ferate Ruse. El a fost gasit impușcat pe balconul apartamentului sau din Moscova, potrivit Blick…

- Cum arata Dan Negru in tinerete? Prezenta celebra emisiune Academia Vedetelor. Dan Negru are 51 de ani și a debutat in media inca de prin 1991 cand a inceput sa lucreze la radio. Dan Negru a absolvit Liceul Economic din Timișoara, apoi a urmat cursurile Facultații de Drept, insa nu a dat licența. Dan…

- Asociatia liberatED impreuna cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea fac echipa pentru a atrage atenția asupra fenomenului traficului de persoane, in conditiile in care din ce in ce mai multe fete tinere și femei sunt atrase in plasa traficanților prin metoda ”lover…

- Sosește masca cu senzori impotriva infecțiilor transmise prin aer. Invenția cercetatorilor din Shanghai promite sa schimbe regulile de prevenție in interior datorita unui senzor care recunoaște cele mai frecvente virusuri, inclusiv COVID.

- Ministrul Educației a cerut ca plasa sa fie reparata imediat și a cerut ca directoarea Colegiului Sfantul Sava sa fie adusa din cancelarie pentru a-i cere socoteala, potrivit imaginilor Digi24. Problema porții de fotbal i-a fost adusa la cunoștința prima data lui Sorin Cimpeanu de un parinte al unui…

- Presedintele Comitetului pentru Relatii Externe din Senatul SUA, democratul Bob Menendez, sustinut de republicanul Lindsey Graham, a propus miercuri sporirea ajutorului militar american pentru Taiwan si desemnarea acestei insule drept aliat strategic nemembru al NATO, relateaza agentia EFE.

- Celebrul autor american de romane horror Stephen King se alatura unui grup de celebritati care au cazut victime unui apel video fals cu oficiali din Ucraina, parte dintr-o serie de farse puse la cale de duoul de comedie rus Vovan si Lexus, informeaza DPA vineri. Fii la curent cu cele mai noi…