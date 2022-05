Planuri: Twitter îşi retrage obiective şi perspective oferite anterior Twitter a raportat o crestere a numarului de utilizatori in primul trimestru, dar veniturile au fost sub asteptarile analistilor, relateaza CNBC. Twitter a obtinut venituri de 1,2 miliarde, fata de cele 1,23 miliarde pe care le asteptau analistii, potrivit Refinitiv. Compania a depasit estimarile privind profitul pe actiune, care este de 4 centi, ajustat fata de 3 centi asteptati. Numarul de utilizatori activit zilnici monetizabili a fost de 229 de milioane, in crestere cu 15,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In SUA, numarul utilizatorilor a crescut cu 6,4% fata de acelasi trimestru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

