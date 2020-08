Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Trei persoane au fost victimele unui accident rutier produs astazi, la Resita, in zona Triaj. Incidentul, in care au fost implicate doua autovehicule, a fost anuntat la 112, o persoana aflata in stare de inconstienta ramanand incarcerata! La fata locului intervin de urgenta un echipaj de pompieri…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și-a prezentat, luni, la Sanmihaiu Roman, planul pentru bicicliști. El dorește ca viitorul consiliu sa preia pista existenta pe malul Begai, dar și sa construiasca alte piste noi prin județ, cum ar fi autostrada de biciclete in jurul…

- Decizia va fi vineri supusa aprobarii Consiliului Local Brasov Dupa ce a fost reglementata situatia juridica a Casei Sfatului, consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen din 31 iulie 2020 un proiect de hotarare privind darea in administrare a cladirii catre Muzeul Judetean…

- Activitatea pompierilor din Lugoj este suspendata dupa ce un angajat a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Toți colegii acestuia sunt izolați acasa, in așteptarea rezultatelor testelor. La ISU Timiș s-a inregistrat un caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2, al unui cadru militar care lucreaza…

- Pentru realizarea proiectului tehnic, o firma din Bucuresti va incasa aproape 150.000 de lei Primaria Brasov a semnat marti contractul cu firma bucuresteana Hentza Business SRL pentru proiectarea si acordarea asistentei tehnice pentru amenajarea benzilor dedicate transportului in comun…

- Pe bicicleta de la sala de fitness este voie, dar pe peretele de cațarare de la „Agrement”, nu! Primaria Brașov a anunțat joi dimineața deschiderea Centrului de Agrement din Poiana Brașov, asta cu respectarea mai multor reguli anti-COVID. Deschiderea era programata la ora 12.00,…

- Vineri, 26 iunie, a fost termenul limita in depunerea ofertelor pentru elaborarea proiectelor tehnice necesare amenajarii celor doua piste de biciclete care vor face legatura intre mai multe cartiere ale Brașovului, inclusiv cu centrul orașului. Proiectele sunt finanțate cu fonduri nerambursabile de…

- Planuri de distracție date peste cap de jandarmi și polițiști, miercuri seara, la Timișoara. Oamenii legii au sancționat și avertizat unul dintre asociații unui club aplasat pe malul Begai dupa ce nu au respectat „interdicția de a organiza și desfașura intalniri”.