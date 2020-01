Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, in Parlamentul European de la Strasbourg, s-a dezbatut situația statului de drept din Malta, dupa recentele dezvaluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia.Europarlamentarul Maria Grapini a avut o intervenție in plen, in care a punctat, din start, obligativitatea…

- Parlamentul European „invita statul roman sa iși intensifice eforturile de aflare a adevarului in legatura cu evenimentele din timpul Revoluției, o necesitate absoluta pentru țara, poporul roman, Europa și Uniunea Europeana”, se arata in textul Rezoluției adoptate la Strasbourg, la 30 de ani de lupta…

- Parlamentul European i-a autorizat vineri pe liderii separatisti catalani Carles Puigdemont si Antoni Comin, alesi eurodeputati in urma scrutinului din luna mai, sa se acrediteze provizoriu incepand din ianuarie 2020, transmit AFP si Reuters. Formalitatile de acreditare vor fi finalizate…

- Absenta unui acord asupra viitoarei relatii dintre Uniunea Europeana si Londra "ar avea un impact mai puternic asupra Marii Britanii" decat asupra blocului comunitar, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP. "Daca nu vom putea incheia acordul…

- Parlamentul cere ca UE sa se angajeze in cadrul Conferinței ONU sa atinga un nivel zero al emisiilor nete de gaze cu efect de sera pana in 2050. Inaintea Conferinței ONU pentru schimbarile climatice COP25 de la Madrid din 2-13 decembrie, deputații au adoptat joi o rezoluție prin care declara situația…

- Una dintre prioritațile PLUS, partidul condus de Dacian Ciolos, o reprezinta zona de rural. Zonele rurale dețin un potențial extraordinar de creștere strategica pentru Romania, care trebuie valorificat asigurand coerenţa între agricultură, mediu, economie și dezvoltare rurală. Imbinate strategic,…

- Parlamentul European a adoptat marti mai multe masuri de urgenta în cazul în care Uniunea Europeana si Regatul Unit s-ar desparti fara un acord negociat ("no deal"). Una dintre ele prelungeste - incertitudinea obliga - planul de urgenta adoptat în aprilie, care garanteaza…

- Presedintele in exercitiu al Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a apreciat marti ca Uniunea Europeana a facut ”tot ceea ce a putut” pentru a asigura o plecare ordonata a Regatului Unit, in contextul in care UE ramane suspendata de ratificarea partii britanice, relateaza AFP.”Voi regreta…